{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Онлайн-встреча Си Цзиньпина и Байдена продлилась более трех часов

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в формате видеоконференции продлилась около 3 часов 14 минут. Об этом свидетельствуют данные Центрального телевидения Китая.

Как сообщил телеканал, встреча началась в 08:46 (03:46 мск). Первая половина длилась около 1 часа 56 минут, после чего стороны ушли на перерыв. Вторая часть встречи началась в 11:06 по пекинскому времени (06:06 мск) и продлилась около 1 часа 18 минут.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.

Теги
КитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
В США рассказали, как прошел американо-китайский онлайн-саммит
Видеоконференции продолжалась около 3,5 часа
Читать полностью