Си Цзиньпин и Байден обсудили стратегические вопросы двусторонних отношений

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе встречи в режиме видеоконференции обсудили стратегические и фундаментальные вопросы отношений двух стран. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

"Стороны провели полный и глубокий обмен мнениями по стратегическим, всеобъемлющим и фундаментальным проблемам развития китайско-американских отношений, а также важным вопросам, представляющим взаимный интерес", - указывает телеканал.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, онлайн-встреча двух лидеров началась в 08:46 (03:46 мск). Первая половина длилась около 1 часа 56 минут, после чего стороны ушли на перерыв. Вторая часть встречи началась в 11:06 по пекинскому времени (06:06 мск) и продлилась около 1 часа 18 минут. В общей сложности переговоры двух лидеров продлились порядка 3 часов 14 минут.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.