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Си Цзиньпин назвал базовые принципы отношений Китая и США в новую эпоху

Взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимная выгода должны стать базовыми принципами отношений Китая и США в новую эпоху - Си Цзиньпин.

США должны прекратить политизировать экономику и давить на китайский бизнес под предлогом обеспечения нацбезопасности - Си Цзиньпин.

КНР и США должны выступать за создание глобального механизма сотрудничества по здравоохранению и борьбе с инфекционными заболеваниями - Си Цзиньпин.

США должны проявлять осторожность в вопросах, затрагивающих суверенитет и безопасность Китая - Си Цзиньпин.

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СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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