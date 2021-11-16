Си Цзиньпин назвал базовые принципы отношений Китая и США в новую эпоху

Взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимная выгода должны стать базовыми принципами отношений Китая и США в новую эпоху - Си Цзиньпин.

США должны прекратить политизировать экономику и давить на китайский бизнес под предлогом обеспечения нацбезопасности - Си Цзиньпин.

КНР и США должны выступать за создание глобального механизма сотрудничества по здравоохранению и борьбе с инфекционными заболеваниями - Си Цзиньпин.

США должны проявлять осторожность в вопросах, затрагивающих суверенитет и безопасность Китая - Си Цзиньпин.

Новость дополняется