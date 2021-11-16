Байден на встрече с Си Цзиньпином указал, что США не будут создавать блок против Китая

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе встречи по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон придерживается принципа "одного Китая" и не поддерживает "независимость Тайваня". Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

"Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики "одного Китая", [американская сторона] не поддерживает "независимость Тайваня" и надеется на сохранение мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива", - приводит телеканал слова Байдена.

"Байден заявил, что США не стремятся изменить строй в Китае, не будут создавать блок для противостояния Китаю и не намерены вступать в конфликт с КНР", - передает телеканал.