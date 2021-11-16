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Байден на встрече с Си Цзиньпином выразил озабоченность действиями Китая

Лидер США заявил, что поддерживает принцип "одного Китая"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что США придерживаются принципа "одного Китая". Соответствующая позиция указана в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.

"По вопросу Тайваня президент Байден подчеркнул, что США остаются привержены политике "одного Китая", и что США против односторонних действий по изменению статуса-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе", - написано в заявлении.

Байден выразил беспокойство по поводу действий Пекина относительно китайских Тибетского автономного района, Синьцзян-Уйгурского автономного района и специального административного района Гонконг, говорится в заявлении по итогам встречи лидеров США и КНР..

"Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", - говорится в заявлении. 

Лидеры на встрече обменялись взглядами по КНДР, Афганистану и Ирану.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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