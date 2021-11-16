Глава Гонконга не стала комментировать отказ в продлении визы журналисту The Economist

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 16 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник отказалась комментировать причины отказа в продлении визы корреспонденту британского журнала The Economist. В то же время она подчеркнула, что ее правительство продолжит оказывать содействие работе иностранных репортеров в соответствии с законом, в том числе о национальной безопасности.

"Вопрос о визе решается на основе автономии и усмотрения любого правительства. Например, мне самой было отказано в визе в Соединенные Штаты. Хотя, я хотела бы это оспорить, но это было решение властей США", - сказала она на пресс-конференции.

По словам главы региона, директор иммиграционной службы по своему усмотрению вправе принимать решения об обстоятельствах каждого визового случая, и они не подлежат комментариям.

"Мы продолжим содействовать работе и пребыванию иностранных журналистов в соответствии с нашей политикой. И, конечно, у нас теперь есть такой правовой акт, как закон о национальной безопасности, который является важным фактором во всех аспектах", - подчеркнула Лам.

На днях иммиграционные власти Гонконга без объяснения причины отказали в продлении рабочей визы корреспонденту журнала The Economist по фамилии Вонг. Она является этнической китаянкой с австралийским паспортом. Редакция журнала выразила озабоченность случившимся, призвав власти Гонконга обеспечивать доступ иностранной прессе к работе в мегаполисе с международным значением.