В США рассказали, как прошел американо-китайский онлайн-саммит

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в формате видеоконференции продолжалась около 3,5 часа, она прошла в уважительной атмосфере, но без обиняков. Об этом заявила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Они говорили примерно 3,5 часа <...>", - сообщила она. "Я бы сказала, что разговор был уважительным и прямолинейным, и он был открытым", - добавила ведущая брифинга, который был посвящен итогам онлайн-встречи лидеров двух стран.

Прорывов на онлайн-саммите США и КНР не было, Вашингтон не ждет, что эти переговоры станут неким переломным моментом, заявила американский чиновник. "Мы не ожидаем, что подобные встречи будут неким переломным моментом, учитывая нынешнее состояние отношений между США и КНР", - отметила она. "Мы не ожидали прорывов, и их не последовало", - заключила сотрудница, подчеркнув, что онлайн-встреча была направлена на "развитие ответственной конкуренции" и поддержание "устойчивого положения дел" в перспективе двусторонних отношений.

Также она сообщила, что тема предстоящей Олимпиады в Пекине не затрагивалась на онлайн-саммите."Что касается Олимпиады, то эта тема не затрагивалась", - сказала американский чиновник.

Байден и Си Цзиньпин обсудили на онлайн-саммите в том числе борьбу с пандемией, но не затрагивали визовые проблемы, сообщила американский чиновник.

Она также заявила, что Байден призвал Си Цзиньпина к тому, чтобы КНР выполняла условия торговой сделки с США, у Пекина свой взгляд на это.

Байден подтвердил, что США придерживаются политики "одного Китая". У них была широкая дискуссия по Тайваню", - отметила она. По словам сотрудницы, "президент Байден ясно подтвердил, что США придерживаются политики "одного Китая". Как она подчеркнула, Байден "ясно высказался относительно того, что США заинтересованы в том, чтобы не было односторонних шагов, которые меняют статус-кво" вокруг Тайваня.