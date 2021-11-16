Экс-глава МВД Украины Аваков считает, что Зеленский становится авторитарным правителем

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский становится авторитарным правителем, так как попал в ловушку испытания властью, из которой очень трудно выбраться. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда".

"Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы, и мы получили монобольшинство (партия "Слуга народа" получила парламентское большинство - прим. ТАСС). И вдруг никакого баланса не осталось - я могу все. И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой", - считает он.

По словам экс-министра, Зеленский "из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений, а качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать". Так, отметил экс-глава МВД, у президента Украины начали возникать абсурдные решения и кадровые ошибки. "Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы", - заключил Аваков.

По его мнению, именно так у действующего президента Украины выработалась авторитарная манера управления.

Аваков ушел в отставку в середине июля по предложению Зеленского. Он занимал должность главы МВД с 27 февраля 2014 года и стал единственным членом правительства, кто возглавил министерство после госпереворота на Украине и сохранял пост, несмотря на неоднократную смену состава правительства.