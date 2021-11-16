Омбудсмену Украины отказали в посещении Саакашвили в тюрьме

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Омбудсмен Украины Людмила Денисова получила отказ в посещении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме ввиду того, что этого не учитывает грузинское законодательство. Об этом во вторник заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.

"Грузинским законодательством не учитывается пропуск народного защитника Украины (в тюрьму - прим. ТАСС). В этом нет необходимости. Мы не обязаны <...> И, как я вам уже сказал, именно по этим мотивам народный защитник пока что не была допущена", - сказал Брегадзе.

Как отметил глава грузинского Минюста, к ним в ведомство также поступило письмо от украинской стороны с просьбой допустить Денисову к Саакашвили. Грузинская сторона ответит коллегам из Украины и обоснует свой отказ, сказал он.

Денисова прибыла в Тбилиси в понедельник, чтобы посетить Саакашвили в тюрьме и ознакомиться с условиями, в которых содержится бывший грузинский лидер. Это второй визит украинского омбудсмена в Тбилиси. В первый раз она навестила Саакашвили 27 октября, когда он еще находился в тюрьме города Рустави.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.