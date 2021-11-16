Минобороны Польши обвиняет белорусские службы в разрушении забора на границе

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши обвинило белорусские службы в разрушении забора на границе, чтобы облегчить мигрантам ее переход. Об этом сообщается во вторник в Twitter ведомства.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы мигранты могли нелегально пересечь границу", - заявили они.

Большая группа мигрантов утром в понедельник пришла на закрытый пограничный переход вблизи польского города Кузница и остановилась на белорусской стороне границы, на протяжении всего дня не предпринимая попыток пройти в Польшу, где выставлен кордон из польской полиции и представителей других силовых структур, заготовлены водометы. По данным польской полиции, там собралось около 3,5 тыс. мигрантов. С польской стороны границы находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.

Власти Польши ожидали, что ночью дойдет до штурма границы, но пока сообщений о каких-то инцидентах не поступало.