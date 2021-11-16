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Кризис на Украине

Следователи проводят обыск у депутата Рады от оппозиции Ильи Кивы

По его словам, власти пытаются "выдавить его из страны" за то, что он борется за прекращение конфликта в Донбассе и восстановление отношений с Россией

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что сотрудники украинских правоохранительных органов проводят обыск в доме его семьи.

"По надуманным статьям, за мою политическую позицию власть [президента Украины Владимира] Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребенок. На меня оказывают давление, и идет системное уголовное преследование", - написал он во вторник в Telegram-канале.

Кива уточнил, что обыск проводят сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований Украины (ГБР). По его словам, власти пытаются выдавить его из страны за то, что он борется за прекращение конфликта в Донбассе и восстановление отношений с Россией.

"Подобным давлением нашу позицию не изменить, мы и дальше будем и обличать власть, и бороться с этим правовым беспределом", - подчеркнул политик.

Ранее по иску партии УДАР Виталия Кличко против Кивы возбудили дело о госизмене. Формальным поводом для этого стало размещение депутатом в соцсетях адресованного президенту России Владимиру Путину поздравления с днем рождения. Кива назвал его лидером дружественного украинцам народа и заявил, что Путин вернул России и ее народу былое величие и уважение во всем мире.

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