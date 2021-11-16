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Польша пока не платит назначенные судом ЕС за работу шахты "Туров" штрафы

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что ни одно государство Евросоюза еще не было оштрафовано

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Польша пока не платит назначенные Европейским судом юстиции штрафы по решению, касающемуся шахты "Туров". Об этом заявил во вторник в утренней программе радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Мы сейчас пока штрафов не платим", - сказал он.

Как оценил Яблоньский, сложившаяся вокруг шахты "Туров" ситуация - это прецедент. "Ни одно государство Евросоюза еще не было оштрафовано", - указал он.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день из-за функционирования угольной шахты "Туров", работу которой через суд требует остановить Чехия из-за вреда экологии. Власти Польши прекращать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.

Власти Польши и Чехии продолжают переговоры об урегулировании ситуации.

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