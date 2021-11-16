Польша пока не платит назначенные судом ЕС за работу шахты "Туров" штрафы

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Польша пока не платит назначенные Европейским судом юстиции штрафы по решению, касающемуся шахты "Туров". Об этом заявил во вторник в утренней программе радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Мы сейчас пока штрафов не платим", - сказал он.

Как оценил Яблоньский, сложившаяся вокруг шахты "Туров" ситуация - это прецедент. "Ни одно государство Евросоюза еще не было оштрафовано", - указал он.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день из-за функционирования угольной шахты "Туров", работу которой через суд требует остановить Чехия из-за вреда экологии. Власти Польши прекращать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.

Власти Польши и Чехии продолжают переговоры об урегулировании ситуации.