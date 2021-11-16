Минобороны Латвии: Литва, Польша и Латвия находятся в шаге от запуска 4-й статьи НАТО

РИГА, 16 ноября. /ТАСС/. Латвия, Литва и Польша находятся в одном шаге от запуска 4-й статьи НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом во вторник заявил латвийский министр обороны Артис Пабрикс.

"В настоящее время мы находимся в одном шаге от 4-й статьи НАТО (статья 4 Североатлантического договора предполагает консультации участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу - прим. ТАСС)", - заявил он в эфире Латвийского радио.

По его словам, Польша, Литва и Латвия договорились, что если одна из стран захочет начать консультации по этой статье НАТО, то другие присоединятся к инициативе, и все три страны подадут заявку вместе. "Мы будем едины в этом требовании, но до вчерашнего вечера такого желания не было ни от одной из стран, потому что мы не хотим напрасно использовать эти возможности задействовать НАТО. Мы все еще ждем, как поведут себя дальше представители Белоруссии и России", - сказал Пабрикс.

Глава Минобороны подчеркнул, что все три страны понимают серьезность 4-й статьи НАТО. Латвия, Литва и Польша все еще ждут, поскольку считают, что ситуация решается, но она может быстро измениться. "Ситуация может меняться каждый час, и тогда мы можем призвать [задействовать] статью 4", - отметил он.