В Баку заявили об обстрелах позиций армии Азербайджана на границе с Арменией

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об обстреле с территории Армении позиций армии республики у границы двух стран.

"С 16:15 (15:15 мск) 15 ноября до 04:30 (03:30 мск) 16 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Зеркенд, Ашагы Шорджа, Дяря, Гёйсу и Пембек Басаркечярского района, Чинарлы, Мосесгех, Юхары Мехраб, Айгепар и Гулалы Шемшеддинского района, а также населенного пункта Джиль Чемберекского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбине Кельбаджарского района, Галакенд, Дарйурд, Новоивановка, Гаравелилер Гедабекского района, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханеби, Хаджаллы, Алибейли, Эсрик Джырдахан Товузского района и Кёхнегышлаг Агстафинского района", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

По данным Минобороны, подразделениями азербайджанской армии приняты "адекватные ответные меры в целях подавления боевой активности противника". "В настоящее время оперативная обстановка контролируется Вооруженными силами Азербайджана", - подчеркивается в сообщении.

Заявления по поводу этой ситуации с армянской стороны пока не последовало.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.