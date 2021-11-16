Лукашенко заявил, что в разговоре с Меркель предложил пути разрешения кризиса мигрантов

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель внес предложения по урегулированию кризиса мигрантов на белорусско-польской границе. Слова главы белорусского государства во вторник передает агентство "БелТА".

"Внес предложение по развязке ситуации [с мигрантами на белорусско-полькой границе]", - прокомментировал Лукашенко разговор с Меркель.

"Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран", - передает БелТА слова Лукашенко.