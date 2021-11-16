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Токаев и вице-премьеры РФ обсудили укрепление сотрудничества в торговле и энергетике

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и топливно-энергетических связей, а также взаимодействия по линии ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане с делегацией России, которую возглавили заместители председателя правительства РФ Александр Новак и Алексей Оверчук, обсудил укрепление сотрудничества в торговле и энергетике. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и топливно-энергетических связей, а также взаимодействия по линии ЕАЭС. Также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, связанные с развитием зеленой энергетики, мирного атома, транспортно-логистической сферы и взаимным признанием паспортов вакцинации", - говорится в сообщении.

15 ноября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел встречу с делегацией России во главе с Александром Новаком и Алексеем Оверчуком. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом секторе - в области недропользования, нефтяной и газовой сферах, электроэнергетике. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в сферах водородной энергетики, участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана.

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