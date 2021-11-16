Лукашенко заявил, что мигрантам на границе с Польшей пытаются доставить оружие

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть данные о попытках передать оружие беженцам на границе с Польшей. Об этом во вторник сообщает агентство БелТА.

"Нам сейчас главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния", - сказал он на совещании по ситуации на границе.

В связи с этим Лукашенко обратил внимание на то, что вместо совместного с белорусской стороной поиска решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. "Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем", - указал он.

По словам президента, на границах с Белоруссией на сегодняшний день находится до 20 тыс. иностранных военных. "На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск: на сегодняшний день примерно до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", - заявил он. "Я только не понимаю, как здесь правильно СМИ отмечают, зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки", - задался вопросом белорусский лидер.

Как указал Лукашенко, Белоруссия не препятствует информационному освещению ситуации на границе. "Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы", - заключил он.

Также он сообщил, что ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе с ЕС. "Еще один момент хочу подчеркнуть: есть много добрых людей, которые готовы внести значительный вклад в урегулирование ситуации с беженцами, и не только на границе Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. Не только, но прежде всего здесь, - сказал президент. - К ним бы я отнес Объединенные Арабские Эмираты. Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев".

По его словам, Белоруссия и ОАЭ постоянно находятся в контакте и есть понимание, что Эмираты готовы подставить свое плечо в урегулировании кризиса с беженцами на границе. "Хочу еще раз заявить, что мы на сегодняшний день готовы использовать любое мероприятие, любое движение и любую помощь со стороны любого государства, тем более такого дружественного нам государства, как Объединенные Арабские Эмираты", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что в ближайшее время планирует переговорить с руководством Эмиратов. "Тем более это мусульманское население, у них неплохое взаимопонимание между странами и между народами. Думаю, что Эмираты могли бы сыграть здесь значительную роль", - сказал глава государства.

Лукашенко обвинил ЕС, что вместо поиска вместе с Минском решения миграционного кризиса он сворачивает проекты трансграничного сотрудничества.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.