МИД КНР не стал комментировать якобы проведенные Россией испытания по уничтожению спутника

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство пока не может прокомментировать утверждения о якобы проведенных Россией испытаниях по уничтожению советского спутника. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Пока мы воздержимся от каких-либо комментариев, поскольку для них не настало время", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста.

Китайский дипломат не стал делать других ремарок на данную тему.

По версии Космического командования Вооруженных сил США, РФ 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что "привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите". Как утверждается в его заявлении, Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".