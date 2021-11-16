Экс-глава МВД Украины сравнил работу Совета нацбезопасности с политбюро ЦК КПСС

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Работа Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отдаленно напоминает политбюро ЦК КПСС. Такое мнение высказал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда".

"Это, по сути, зеркало, как Зеленский представляет себе идеальную власть. Вы, наверное, не помните, как работало политбюро ЦК КПСС. Когда собирался пленум какого-нибудь политбюро, документики все были написаны заранее, выступающие расписаны, содержание выступлений было проговорено в райкоме партии перед этим", - рассказал он.

Экс-министр считает, что Зеленский "увидел в механизме СНБО результат". Президент, продолжил он, лично решил проводить заседания ведомства еженедельно после того, как были введены санкции против главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, что позитивно отразилось на рейтингах президента.

Аваков отметил, что не всегда поддерживал решения о санкциях, поскольку в ряде случаев считал их необоснованными. "Я не голосовал по целому ряду санкций в отношении бизнесменов. Почему? Нам выдавали материалы, эти материалы готовила тогда Служба безопасности [Украины], и я задал вопросы: а на основании чего вы сделали такие выводы?" - пояснил экс-министр.

СНБО на Украине является совещательным органом, который возглавляет президент страны. При президенте Зеленском эта структура фактически превратилась во внесудебный санкционный механизм, когда те или иные ограничения против физических и юридических лиц вводят по представлению силовых структур, либо высших органов власти.

Аваков ушел в отставку в середине июля по предложению Зеленского. Он занимал должность главы МВД с 27 февраля 2014 года и стал единственным членом правительства, кто возглавил министерство после госпереворота на Украине и сохранял пост, несмотря на неоднократную смену состава правительства.