Лукашенко планирует 16 ноября обсудить с Путиным миграционный кризис

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует во вторник пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на фоне миграционного кризиса и, возможно, попросит о содействии.

"Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного, - это наша общая граница, Союзного государства <...> Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их [российскую сторону] в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения", - сказал Лукашенко на совещании по ситуации на границе, сообщает агентство БелТА.

14 ноября Путин сообщил, что Россия готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, если от нее что-то будет зависеть. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва могла бы помочь разрешить кризис в качестве переговорного посредника.