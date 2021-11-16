В ФРГ "зеленые" раскритиковали Меркель за разговор с Лукашенко о мигрантах

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Представитель германских "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур раскритиковал и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель за разговор по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Свою точку зрения он выразил во вторник в эфире радиостанции Deutschlandfunk .

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По словам Нурипура, ЕС "не признает Лукашенко легитимным президентом". "Меркель вчера [в понедельник] это полностью перечеркнула", - сказал представитель "зеленых". Он считает, что сам факт разговора стал "катастрофическим сигналом".

Меркель и Лукашенко днем ранее обсудили необходимость оказания гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на границе Белоруссии со странами ЕС, и договорились продолжить контакты по теме. В официальном сообщении для прессы, которое опубликовал Берлин, Лукашенко не называется президентом.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.