МИД КНР: страна не испытывает иллюзий по поводу дальнейшего развития отношений с США

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китайские власти не испытывают особых иллюзий по поводу перспектив развития двусторонних отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя состоявшуюся ранее онлайн-встречу между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

"Китайская сторона не испытывает иллюзий, однако мы уверены в своих силах и продолжим их прилагать в намеченном направлении", - заявил он на брифинге.

По словам китайского дипломата, как Пекин, так и Вашингтон "заинтересованы в стабильном развитии двусторонних отношений, в их возвращении в нормальное русло". Как он уточнил, лидеры двух стран провели консультации "в ключевой момент, наметив направления для развития китайско-американских связей на последующем этапе".

По словам Чжао Лицзяня, Китай всегда будет занимать открытую позицию на переговорах с США "в случае, если это выгодно отражается на развитии двусторонних отношений". Он напомнил, что власти КНР намерены продвигать взаимодействие с Соединенными Штатами исключительно на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдно выгодного сотрудничества.

"Самое главное, что обе стороны (Си Цзиньпин и Байден - прим. ТАСС) выразили готовность к сотрудничеству и предприняли действия для создания благоприятной атмосферы, проведя плодотворную встречу, - подчеркнул официальный представитель. - Если китайско-американские отношения не вернутся в прежнее состояние, нужно смотреть в будущее".

Чжао Лицзянь также добавил, что Си Цзиньпин и Байден готовы продолжать поддерживать контакты в различных форматах, включая проведение очных переговоров.