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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Власти Польши заявили, что мигранты пытаются разрушить заграждения на границе

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, сообщил, что "происходит нападение группы мигрантов на офицеров и солдат"

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мигранты на польско-белорусской границе пытаются разрушить заграждения, бросая камни в польских пограничников и солдат.

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Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Происходит нападение группы мигрантов на наших офицеров и солдат. Поляков забрасывают камнями и другими предметами. В то же время другие участники атаки пытаются за это время разрушить пограничные заграждения", - написал он в Twitter, сопроводив текст видеозаписью с места событий.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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