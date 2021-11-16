Власти Польши заявили, что мигранты пытаются разрушить заграждения на границе

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мигранты на польско-белорусской границе пытаются разрушить заграждения, бросая камни в польских пограничников и солдат.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Происходит нападение группы мигрантов на наших офицеров и солдат. Поляков забрасывают камнями и другими предметами. В то же время другие участники атаки пытаются за это время разрушить пограничные заграждения", - написал он в Twitter, сопроводив текст видеозаписью с места событий.