ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от дистанционного участия в суде по делу о незаконном пересечении границы. Об этом во вторник заявил судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.

"Суд отправил в пенитенциарное учреждение запрос, согласно которому, если обвиняемого (Саакашвили - прим. ТАСС) не доставили бы в суд, то он принял был участие в дистанционном режиме. Пенитенциарное учреждение ответило отказом на доставку Саакашвили в суд, а от дистанционного участия отказался сам обвиняемый", - сказал Куртанидзе, слова которого приводит грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс".