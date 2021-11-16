Welt: военные расходы ФРГ из-за новой доктрины ЕС могут вырасти до €60 млрд в год

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Военные расходы Германии в связи с новой концепцией Евросоюза по безопасности, которая получит название Стратегический компас ЕС, могут увеличиться с 47 млрд в настоящее время до €60 млрд в год. Об этом пишет во вторник газета Die Welt со ссылкой на немецких экспертов, ознакомившихся с проектом документа.

Новая доктрина также означает для Бундесвера увеличение числа военных операций, отметило издание. В случае, если в марте 2022 года документ будет принят, ФРГ придется выделить и дополнительные финансовые средства для развития своих военно-морских сил.

По информации Die Welt, одной из первых миссий в рамках решений Стратегического компаса ЕС может стать отправка германских фрегатов к берегам Ирана для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой торговли нефтью.

Первая концепция Евросоюза по безопасности должна быть принята весной 2022 года в период председательства Франции в ЕС. Стратегический компас направлен на формирование в ЕС единой позиции по геополитическим угрозам, с которыми сталкивается сообщество. В его рамках предлагается, в частности, создание до 2025 года европейских сил быстрого реагирования.