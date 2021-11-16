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В Баку сообщили, что армянские военные атаковали посты ВС Азербайджана на границе

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об атаке армянских военных на боевые посты ВС республики в приграничных Кельбаджарском и Лачинском районах, ранены двое военнослужащих.

"Военные формирования Армении с целью захвата высот и более выгодных позиций на кельбаджарском и лачинском направлениях государственной границы 16 ноября в 11:00 (10:00 мск) неожиданно начали военную операцию. Сконцентрировав дополнительную живую силу, военную и специальную технику на погранично-боевых позициях в районах Басаргечяр и Гаракильсе, подразделения ВС Армении атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах", - говорится в собщении.

По данным оборонного ведомства, позиции ВС Азербайджана были подвергнуты интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов. "По предварительным данным, в результате ранены двое военнослужащих азербайджанской армии", - отмечается в информации.

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