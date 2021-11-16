Минобороны Армении: азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции на восточной границе

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Азербайджана во вторник около полудня подвергли обстрелу позиции армянских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении армянского военного ведомства.

"16 ноября около 13:00 (12:00 по мск) подразделения ВС Азербайджана начали очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции. Подразделения ВС Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника. Министерство обороны будет регулярно публиковать сообщения о дальнейшем развитии ситуации", - говорится в сообщении.

Также Минобороны Армении сообщает, что Баку на восточном направлении использует артиллерию и бронетехнику. "По состоянию на 14:00 (13:00 по мск) ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Как уже сообщалось, подразделения ВС Азербайджана в очередной раз провоцировали нападение на армянские позиции, расположенные в этом направлении. Противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия", - отмечается в заявлении Минобороны.

14 ноября Минобороны Армении сообщило, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, началась интенсивная перестрелка. После ситуация стабилизировалась. 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы. После в отставку был отправлен глава Минобороны Аршак Карапетян. По словам Пашиняна, причиной этого является именно развитие событий на границе.