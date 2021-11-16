Япония и США впервые провели совместные учения с участием подлодки в Южно-Китайском море

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Япония и США провели совместные учения в Южно-Китайском море (ЮКМ), в ходе которых отработали действия против подводных лодок. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте морских Сил самообороны Японии.

С японской стороны в них приняли участие вертолетоносец "Кага", эсминец "Мурасамэ", патрульный самолет P-1, а также подводная лодка. США привлекли к маневрам один эсминец и патрульные противолодочный самолет P-8A.

Это первый случай, когда Япония направляет субмарину в Южно-Китайское море для совместных учений с США. Как отмечает телеканал Эн-эйч-кей, такие действия направлены на сдерживание Китая, который вовлечен в этом регионе в территориальные споры с соседними странами.

Архипелаг Спратли и Парасельские острова уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в ЮКМ. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай. Помимо них, о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.