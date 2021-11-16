Токаев предложил парламенту принять закон об отмене смертной казни без ряда исключений

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой по принятию парламентом закона об отмене смертной казни без ряда исключений, которые сейчас предусмотрены в законопроекте.

"Среди наших правозащитников развернулась дискуссия на эту тему. Речь идет о том, что разрабатываемый законопроект имеет половинчатый характер и предполагает отмену смертной казни в Казахстане с рядом исключений.<… > Считаю, что правозащитники правильно ставят этот вопрос. Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок. Тем более, если так можно выразиться, они носят умозрительный характер", - сказал Токаев во вторник на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД). Он выразил уверенность, что парламент прислушается к его позиции и позиции членов НСОД.

13 октября Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс по наказанию в виде смертной казни. Поправки предлагают исключить смертную казнь из 13 статей, оставив ее только для особо тяжких преступлений военного характера. Смертную казнь предлагалось оставить за развязывание и ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц, а также за геноцид, совершенный в военное время.

В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех санкциях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время в республике действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.