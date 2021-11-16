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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польша готовится к нескольким месяцам кризиса на границе

В правительстве страны отметили, что число силовиков на границе постоянно увеличивается

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Польша готовится к нескольким месяцам миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Принимаются во внимание пессимистичные сценарии о том, что конфликт может затянуться на ближайшие месяцы", - сказал он.

По словам Мюллера, "число силовиков [на границе] постоянно увеличивается". "В настоящее время ведется более широкое логистическое обеспечение", - добавил он. "Мы готовы к тому, что эта атака будет продолжаться много месяцев", - указал представитель правительства.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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