Польша готовится к нескольким месяцам кризиса на границе

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Польша готовится к нескольким месяцам миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Принимаются во внимание пессимистичные сценарии о том, что конфликт может затянуться на ближайшие месяцы", - сказал он.

По словам Мюллера, "число силовиков [на границе] постоянно увеличивается". "В настоящее время ведется более широкое логистическое обеспечение", - добавил он. "Мы готовы к тому, что эта атака будет продолжаться много месяцев", - указал представитель правительства.