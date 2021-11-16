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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границе с Польшей и учения Украины и США

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре во вторник обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также внеплановые учения Украины и США у границ РФ.

"В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства, - передает агентство БелТА. - Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море".

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