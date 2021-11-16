Вучич поблагодарил Россию за поставку танков Т-72МС

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поставку военной техники, в частности, танков Т-72МС. Об этом он заявил во вторник в ходе осмотра выставки вооружений в честь Дня Сухопутных войск.

"Мы получили это от русских, Сергей Шойгу недавно нам передал эту технику, передача состоялась в Нише. И действительно спасибо нашим русским друзьям за то, что они нам послали [технику]. Эти танки [Т-72МС] имеют особую защиту, передача состоялась в Нише", - заявил Вучич.

Президент спросил у сербских танкистов мнение о технике. "Это лучший танк в мире", - ответил сербский офицер-танкист.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью €75 млн. Вучич также сообщил, что первая партия пусковых установок ПТУР "Корнет" поступит в Сербию из России до конца года. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы.