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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Польский полицейский пострадал в результате атаки мигрантов на границе

Сотрудник правоохранительных органов получил ранение в голову

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Польский полицейский получил серьезное ранение, отражая попытку мигрантов перейти границу страны со стороны Белоруссии. Об этом польская полиция сообщила во вторник в Twitter.

"Один из полицейских получил довольно тяжелые ранения, ему сейчас оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в больницу. Вероятно, дошло до перелома костей черепа после удара предметом", - информировала полиция.

"Агрессивные атаки белорусской стороны постоянно отражаются. С белорусской стороны, помимо камней, бутылок и бревен, бросают также шумовые гранаты", - написала полиция Польши в другом сообщении в Twitter.

По утверждению польских силовых структур, все происходящее на границе "координируется белорусскими службами и контролируется беспилотниками".

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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