Белорусские пограничники передали медикам пострадавшего мигранта

БРУЗГИ /Белоруссия/, 16 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Мигранты на границе с Польшей передали белорусским пограничникам своего соотечественника, пострадавшего в стычках с польскими силовиками, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Пограничники в свою очередь перенесли мигранта к машине скорой медицинской помощи, у пострадавшего наблюдались сильные судороги. Белорусские медики приступили к оказанию первой помощи.

Как передает корреспондент ТАСС, мигранты разбирают тротуарную плитку на пункте пропуска "Брузги" и бросают в сторону польских силовиков. Те отвечают водометом. Пока острая фаза столкновений миновала, мигранты вплотную приблизились к белорусским силовикам. На переходе дежурят два автомобиля скорой медпомощи.

Ранее мигранты начали забрасывать польских силовиков камнями и палками. В ответ на это с польской стороны был распылен газ, звучали выстрелы, перед мигрантами взорвались несколько светошумовых гранат. С помощью водомета мигрантов отогнали от ограждения.

Уже девятый день на линии белорусско-польской границы находятся более 2 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Они стремятся пройти через Польшу в Германию. В понедельник мигранты покинули стихийный лагерь недалеко от белорусского погранперехода "Брузги". Сейчас они располагаются непосредственно на погранпереходе перед польскими заграждениями. Польские силовики усилили свое присутствие со стороны пункта пропуска "Кузница".