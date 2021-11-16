{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Обновлено 

Белорусские пограничники передали медикам пострадавшего мигранта

У пострадавшего наблюдались сильные судороги

БРУЗГИ /Белоруссия/, 16 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Мигранты на границе с Польшей передали белорусским пограничникам своего соотечественника, пострадавшего в стычках с польскими силовиками, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Пограничники в свою очередь перенесли мигранта к машине скорой медицинской помощи, у пострадавшего наблюдались сильные судороги. Белорусские медики приступили к оказанию первой помощи.

Как передает корреспондент ТАСС, мигранты разбирают тротуарную плитку на пункте пропуска "Брузги" и бросают в сторону польских силовиков. Те отвечают водометом. Пока острая фаза столкновений миновала, мигранты вплотную приблизились к белорусским силовикам. На переходе дежурят два автомобиля скорой медпомощи.

Ранее мигранты начали забрасывать польских силовиков камнями и палками. В ответ на это с польской стороны был распылен газ, звучали выстрелы, перед мигрантами взорвались несколько светошумовых гранат. С помощью водомета мигрантов отогнали от ограждения.

Уже девятый день на линии белорусско-польской границы находятся более 2 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Они стремятся пройти через Польшу в Германию. В понедельник мигранты покинули стихийный лагерь недалеко от белорусского погранперехода "Брузги". Сейчас они располагаются непосредственно на погранпереходе перед польскими заграждениями. Польские силовики усилили свое присутствие со стороны пункта пропуска "Кузница".

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Вучич заявил, что ничего не ждет от переговоров с Приштиной в Брюсселе
Президент Сербии отметил важность сигнала из ЕС о необходимости соблюдения Брюссельских соглашений
Читать полностью