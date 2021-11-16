Талибы считают, что у них есть все основания, чтобы представлять Афганистан в ООН

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) имеет все основания для того, чтобы представлять страну в Организации Объединенных Наций (ООН). Такое мнение выразил во вторник на своей странице в Twitter представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, который был ранее выдвинут радикалами кандидатом на должность афганского постпреда во всемирной организации.

"Нынешнее правительство [талибов] обладает суверенитетом и властью по всей стране, а также пользуется поддержкой народа, соответствуя его чаяниям. У нас есть все условия для того, чтобы занять место Афганистана в ООН. Мы надеемся, что законные требования возьмут верх над политическими предпочтениями", - написал Шахин.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН от Афганистана никто не выступал - ни назначенный прежними властями дипломат Гулям Исхакзай, ни представитель талибов. 29 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что решение по вопросу о возможности передачи места Афганистана в Совете Безопасности организации представителям "Талибана" пока не принято.