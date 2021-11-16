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Иран приветствует инициативу России по урегулированию ситуации на Южном Кавказе

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Иранская сторона приветствует российскую инициативу по урегулированию ситуации на Южном Кавказе. Об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Ирана приветствовал инициативу России по установлению спокойствия и стабильности на Кавказе", - сообщает пресс-служба Раиси. "Никакие перемены в геополитике или изменения границ стран региона неприемлемы", - добавил он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы Путин проинформировал Раиси о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня в Карабахе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияРаиси, Эбрахим
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