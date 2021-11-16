Иран готов заключить долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве с Россией

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Иранская сторона готова заключить с Россией долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве. Об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы готовы довести до конца документ о долгосрочном и всестороннем сотрудничестве между двумя странами, чтобы ускорить процесс дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия", - цитирует иранского президента его пресс-служба.

По словам Раиси, "позиции Тегерана и Москвы близки по многим международным вопросам". "Противостояние одностороннему подходу и укрепление многополярности являются общими чертами двух государств", - отметил он.

"Президент Ирана приветствовал инициативу России по установлению спокойствия и стабильности на Кавказе", - сообщает пресс-служба Раиси. "Никакие перемены в геополитике или изменения границ стран региона неприемлемы", - добавил он. "Раиси подчеркнул необходимость сотрудничества двух стран по региональным вопросам", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы Путин проинформировал Раиси о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня в Карабахе.

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в марте 2001 года, срок его действия автоматически продлевался каждые пять лет. 24 сентября 2020 года во время визита в Москву занимавший на тот момент пост главы МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что перед очередным продлением иранская сторона намерена рассмотреть возможности актуализации документа с учетом нынешних реалий.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно.