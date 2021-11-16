Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Армянские власти обращаются к Москве с призывом защитить от атаки азербайджанских войск суверенную территорию республики. Об этом во вторник в эфире Общественного телеканала заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", - отметил он.

По словам Григоряна, Ереван надеется, что РФ окажет достаточную военную помощь Армении, если переговоры с азербайджанской стороной не дадут результатов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией подписан 29 августа 1997 года. Срок его действия составляет 25 лет, он будет автоматически продлеваться каждый раз на последующие десятилетние периоды, если одна из сторон не заявит о желании прекратить действие документа. Подписи под соглашением поставили первые президенты стран Борис Ельцин и Левон Тер-Петросян.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.