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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван надеется, что Москва окажет военную помощь, если переговоры с азербайджанской стороной не дадут результатов
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян A. Kochinyan/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян
© A. Kochinyan/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Армянские власти обращаются к Москве с призывом защитить от атаки азербайджанских войск суверенную территорию республики. Об этом во вторник в эфире Общественного телеканала заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", - отметил он.

По словам Григоряна, Ереван надеется, что РФ окажет достаточную военную помощь Армении, если переговоры с азербайджанской стороной не дадут результатов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией подписан 29 августа 1997 года. Срок его действия составляет 25 лет, он будет автоматически продлеваться каждый раз на последующие десятилетние периоды, если одна из сторон не заявит о желании прекратить действие документа. Подписи под соглашением поставили первые президенты стран Борис Ельцин и Левон Тер-Петросян.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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