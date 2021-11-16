Минобороны Армении сообщило о локальных боях на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области остается крайне напряженной. Об этом во вторник сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"По состоянию на 14:30 (13:30 мск) ситуация на восточной границе Армении остается крайне напряженной. Происходят локальные бои, в ходе которых противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предпринимает ответные действия", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что Вооруженные силы Армении контролируют ситуацию.

В Минобороны Армении 14 ноября сообщили, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, началась интенсивная перестрелка. Позже ситуация стабилизировалась. 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы. Глава Минобороны Аршак Карапетян был отправлен в отставку. По словам Пашиняна, причиной этого стало именно развитие событий на границе.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами. Ереван и Баку 13 ноября обвинили друг друга в обстрелах. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которая перешла Баку по итогам заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, и где установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.

Минобороны Армении сообщает, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны 2 боевых поста.

"По состоянию на 16:00 (15:00 мск) ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной. В результате боев, начатых ВС Азербайджана после атаки на армянские позиции, армянская сторона имеет потери и раненых, информация о которых уточняется, известно о потере двух боевых позиций", - говорится в заявлении пресс-службы армянского военного ведомства.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.