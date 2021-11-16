Минск расценил применение Польшей силы на границе как действия против лиц в Белоруссии

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона зафиксировала применение во вторник польскими силовиками спецсредств в отношении беженцев на белорусской границе, расценив это как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

"Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны", - сообщили ТАСС в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии. В сообщении отмечается, что белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента.