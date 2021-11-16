Генсек НАТО назвал "безрассудным поступком" России испытания противоспутникового оружия

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Испытания противоспутникового оружия, якобы проведенные РФ, являются "безрассудным поступком" со стороны Москвы. Такое мнение высказал во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Совета ЕС по обороне в Брюсселе.

"Это был безрассудный поступок со стороны России", - сказал он.

По утверждению генсека, эти испытания привели к созданию большого количества космического мусора, который теперь представляет опасность для Международной космической станции. "Это [проведенные испытания] демонстрирует, что Россия разрабатывает новые системы вооружений", - добавил он.

Ранее в понедельник госсекретарь США выступил с утверждением, что "15 ноября 2021 года Российская Федерация безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников". По версии госсекретаря США, в результате возникло более 1,5 тыс. осколков, которые "можно отследить". По мнению Блинкена, вероятно, также возникнут "сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера". По словам Блинкена, Вашингтон намерен вместе со своими союзниками дать ответ на приписываемые России действия.

Озабоченность действиями России в космосе ранее выражали некоторые американские генералы. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, подчеркнув, что Москва выступает за мир и сотрудничество.