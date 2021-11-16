В Минске заявили, что Белоруссии не нужны новые базы РФ, несмотря на активность НАТО

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera, фрагмент которого опубликован во вторник пресс-службой ведомства.

"А зачем они [базы РФ] нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы - они не нужны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Минобороны, Белоруссия вместе с Россией выработали другой механизм взаимодействия. "Мы готовим свои вооруженные силы в рамках центров, учебно-боевых центров, где организовано совместное дежурство. Мы изучаем технику, новую технику, изучаем опыт, где-то делимся своим опытом. <...> Если понадобится, то, как сказал президент [Белоруссии Александр Лукашенко], тут будет хоть вся российская армия. Потому что мы не хотим войны, каких-то проблем, но и за свою землю мы будем стоять намертво и никому не позволим нам диктовать или разговаривать с позиции силы с нами. Мы гордый небольшой белорусский народ", - подчеркнул он.

Хренин сообщил, что белорусская сторона хотела бы иметь свои дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", но, при необходимости, несколько российских дивизионов прибудут в Белоруссию.

"У нас есть региональная группировка войск, в состав которой входит этот ракетный комплекс. Если понадобится и будет необходимо, прибудут на нашу территорию выполнять задачи", - сказал министр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 ноября заявил, что хотел бы получить от России несколько дивизионов ракетных комплексов "Искандер" и разместить их на западном и южном направлениях республики, с этой целью он обратился к российскому коллеге Владимиру Путину.