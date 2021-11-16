Сотрудница погранохраны Польши пострадала во время атаки на границе

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудница погранохраны Польши попала в больницу после ранения брошенным мигрантами камнем во время атаки на границе. Об этом пограничная охрана республики сообщила во вторник в Twitter .

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"Офицер пограничной службы из пункта в Кузнице была ранена во время сегодняшнего нападения иностранцев на польской границе. В нее попал один из камней, сотрудницу доставили в службу спасения, ей окажут медицинскую помощь", - информировала погранохрана.

Польская полиция также заявила ранее о ранении во время атаки мигрантов своего сотрудника. Дошло до перелома костей черепа после удара тяжелым предметом. Он также доставлен в больницу.

Во вторник большая группа мигрантов на протяжении более двух часов бросалась камнями и другими предметами в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона информировала, что мигранты также используют шумовые гранаты и пытаются сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.