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Доктрина Байдена на Украине.
Доктрина Байдена на Украине.
Доктрина Байдена на Украине.
Доктрина Байдена на Украине.
Доктрина Байдена на Украине.

Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву

Украино-американские военные учения Rapid Trident - 2021, 24 сентября 2021 года
© Pavlo Palamarchuk/SOPA Images/via Reuters Connect
США и союзники активнее взялись за украинское направление

На Западе все время говорят о "российской агрессии" в отношении Украины, но при этом именно Вашингтон поставляет Киеву все больше летальных вооружений и устраивает военные учения у российских границ. Разбираемся, зачем США усложняют ситуацию вокруг украинского вопроса и какую роль Вашингтон отвел Киеву в своем противостоянии с Москвой.

На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с руководителем Госдепартамента США Энтони Блинкеном. По итогам встречи стороны приняли хартию о двустороннем "стратегическом партнерстве".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне, 10 ноября 2021 года Leah Millis/Pool via AP
Описание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне, 10 ноября 2021 года
© Leah Millis/Pool via AP

Значительная часть этого документа отведена России, которую и Киев и Вашингтон обвиняют в агрессии и провокациях. Как сказано в хартии, США намерены сохранять антироссийские санкции, а также применять "другие надлежащие меры до восстановления территориальной целостности Украины" в пределах ее "международно признанных границ".

Расширение присутствия

Несмотря на осуждение "агрессивных действий Москвы", начиная с сентября США и НАТО сами наращивают военное сотрудничество с Киевом. 

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В сентябре Украина и страны альянса провели морские учения в Одессе. В этом же месяце в Львовской области состоялись украино-американские маневры Rapid Trident-2021 с участием рекордных 6 тыс. военнослужащих.

В октябре глава Пентагона Ллойд Остин посетил Украину, а также Грузию и Румынию. Встречаясь с лидерами этих стран, глава Минобороны США каждый раз напоминал о "российской угрозе". Вскоре после его отъезда в Черном море начались незапланированные военные учения кораблей США и НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ. 

"Черноморская зона в значительной степени остается в руках России, что представляет собой стратегическую угрозу для союзников США по НАТО Румынии и Болгарии и что уже привело к жертвам и потере территорий Украины и Грузии", — пишет в своей колонке для The Hill старший лейтенант морского флота США Брайан Харрингтон, который открыто заявляет о необходимости потеснить Россию в Черном море.

К этим же шагам Байдена недавно призвали американские законодатели-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер, выступив за дальнейшее вооружение Украины и "военное присутствие США в Черном море".

Поставки оружия 

Сразу по возвращении Кулебы из Вашингтона на Украину поступило 80 т боеприпасов в рамках американской военной помощи. Поставку вооружений одобрил президент США Джо Байден, который накануне своей сентябрьской встречи с Владимиром Зеленским выделил Украине $60 млн военной помощи. Пакет включает в себя противотанковые ракетные комплексы Javelin, обучение американских инструкторов и "многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии". 

Украинский военный с противотанковым ракетным комплексом Javelin на параде в Киеве в День независимости Украины, 24 августа 2021 года STR via Reuters Connect
Описание
Украинский военный с противотанковым ракетным комплексом Javelin на параде в Киеве в День независимости Украины, 24 августа 2021 года
© STR via Reuters Connect

В марте администрация Байдена согласовала Киеву военную помощь на $125 млн. Деньги пошли на закупку двух патрульных катеров типа Mark IV и противоартиллерийских радаров и боевой техники тактического назначения.

Eще $150 млн военной помощи от США Украина получит, когда добьется "достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах".

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Всего же начиная с 2014 года Вашингтон направил Киеву более $2,5 млрд на поддержку украинских вооруженных сил. В 2017 и 2018 годах США потратили на "защиту" Украины $350 млн, в 2019 году — $250 млн, в 2020 году — $300 млн. В 2021 финансовом году эта цифра может составить $400 млн.

"Департамент обороны США призывает Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют свой оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО", — отмечает Минобороны США. 

Курс на вступление в НАТО

Об усилении военной кооперации США и Украины, в частности в Черноморском регионе, говорится и в хартии, подписанной Блинкеном и Кулебой. В этом же документе США обещают поддерживать украинские усилия по вступлению в НАТО. Эта задача остается приоритетом администрации Зеленского, о чем украинский президент также напомнил на встрече с Байденом в Белом доме.

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Поторговать лицом:

На данный момент Украина уже получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом альянс пока не предоставляет Киеву план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. Политическое заявление о том, что Украина однажды вступит в НАТО, альянс принял еще на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие ее стремление в альянс.

Однако в США пока не готовы принять Украину в НАТО. Тот же Байден открыто заявлял, что до вступления Киева в альянс еще очень далеко. В Белом доме напоминают, что украинские власти знают, какие именно шаги им необходимо предпринять, чтобы достичь этой цели. 

Вступление Украины в НАТО остается крайне чувствительным вопросом для Москвы. В Кремле неоднократно заявляли, что такой сценарий станет нарушением "красных линий" и повлечет за собой негативные последствия. 

Активность на украинском направлении

Увеличение контактов с Киевом, адресная военная помощь, а также учения в Черном море наглядно показывают, что администрация Байдена усиливает работу на украинском отрезке. Скорее всего, США будут активнее  использовать украинский фактор в качестве одного из рычагов давления на Россию. 

Фрегат HNLMS Evertsen ВМС Нидерландов, эскадренный миноносец HMS Defender ВМС Великобритании и эсминец USS Laboon ВМС США во время морских учений в Черном море, 17 июня 2021 года ABACA via Reuters Connect
Описание
Фрегат HNLMS Evertsen ВМС Нидерландов, эскадренный миноносец HMS Defender ВМС Великобритании и эсминец USS Laboon ВМС США во время морских учений в Черном море, 17 июня 2021 года
© ABACA via Reuters Connect

В сентябре комитет по вооруженным силам палаты представителей США призвал Пентагон подготовить отчет о том, как помочь Киеву устранить пробелы в противовоздушной и противоракетной обороне. Это означает еще больше оружия. Вскоре Украина может получить переносные ПВО Stinger или даже систему ПРО "Железный купол" для защиты от ракет малой дальности. Кроме того, в Киеве попросили Вашингтон предоставить им на вооружение противокорабельные ракеты "Гарпун".

"Было бы логично предоставить Украине такой же уровень военной и финансовой поддержки, которую получал Афганистан, поскольку это жизнеспособное государство, готовое к борьбе и имеющее либерально-демократические ценности", — заявил один из советников Зеленского газете The Financial Times.

"Вашингтону пора осознать, что Украине нужны десятки миллиардов долларов помощи, если она хочет пережить российскую угрозу в долгосрочной перспективе", — добавил советник.

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Подход администрации Байдена к Украине напоминает поведение США и союзников в Южно-Китайском море, а также политику Вашингтона в отношении Тайваня. Американцы продолжают наращивать международную группировку возле китайских морских границ и вооружать тайваньских военных. Возможно, черноморские воды в ближайшее время станут новым Южно-Китайским морем, которое остается одной из самых милитаризованных точек на карте.

Подход США к сдерживанию России через помощь Украине и сдерживание Китая через помощь Тайваню — следствие так называемой внешнеполитической доктрины Байдена. Она ставит цель сплотить коллективный Запад под лидерством США, а также оказывать военную и экономическую помощь странам, которые стремятся к западной модели. Для этой работы Вашингтон привлекает своих союзников, которые участвуют в совместных военных учениях и в целом стараются выступать единым фронтом. 

Если Украина докажет свою способность проводить эффективные реформы и грамотно осваивать выделенные ей средства, страна будет получать больше оружия и военная активность коллективного Запада в Черном море будет только расти. По сути, это лишь увеличит количество провокаций и приведет к усилению напряженности.

При этом, как сообщает агентство Bloomberg, на случай "агрессивной" реакции Москвы западные лидеры уже готовят новый пакет санкций и другие способы противодействия российской политике.

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АфганистанБолгарияУкраинаСШАГрузияРумынияРоссияБайден, ДжоКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, ЭнтониОстин, Ллойд
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