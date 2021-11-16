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В Сербии заявили, что ведут с Россией переговоры о покупке вертолетов "Камов"

Президент страны Александар Вучич ранее заявил, что Сербия намерена купить в России два противопожарных вертолета Ка-32 для защиты своей территории от пожаров

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Сербия в настоящий момент ведет с Россией переговоры о покупке вертолетов компании "Камов". Об этом заявил во вторник глава МВД Сербии Александар Вулин.

"В любом случае, "Камов" бы представлял собой большой прогресс [для пожарной службы] и был бы лучшим решением. Мы в настоящий момент ведем переговоры о покупке этих вертолетов", - заявил министр.

Ранее, 10 августа, президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна намерена купить в России два противопожарных вертолета Ка-32 для защиты своей территории от пожаров. Сербский лидер отметил, что российские вертолеты помогут защитить территорию Сербии и соседних стран от природных пожаров.

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