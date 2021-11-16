СБУ обыскивает дом юриста, возглавившего движение против обязательной вакцинации

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыск во Львове в квартире юриста, одного из лидеров движения против принудительной вакцинации Остапа Стахова. Об этом во вторник сообщило издание "Страна".

"В квартиру к лидеру украинских активакцинаторов Остапу Стахову пришли из СБУ", - отметило издание, опубликовав при этом стримы из львовской квартиры юриста.

Тем временем на помощь Стахову прибывают его сторонники. Находящийся в квартире юрист сообщил, что сотрудники СБУ рано утром взломали двери, не зачитали ему права и отобрали технику.

Противники обязательной вакцинации 24 ноября планируют провести масштабный протест в центре Киева. Ранее большую подобную акцию они проводили в столице в начале ноября при участии нескольких тысяч человек. Протестующие полностью заблокировали автомобильное движение в правительственном квартале Киева, требуя отменить карантинные правила и запретить обязательную вакцинацию, под которую с 8 ноября подпали работники сферы образования и чиновники. Аналогичные акции прошли и в других городах.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя действия участников митинга, назвал их позицию "насмешкой над медиками и над семьями, которые потеряли своих родных из-за ковида".

По данным Минздрава, на Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей от осложнения болезни - максимум за все время пандемии. Всего с начала пандемии в стране заболели 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека, умерли 77 985. С начала кампании по вакцинации на Украине, население которой составляет около 41,6 млн человек, первую дозу вакцины получили 12 331 550 человек, полностью иммунизированы 8 887 415 человек.