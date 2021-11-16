Сформирован новый кабмин Чехии

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Процесс создания нового правительства Чехии пятью либеральными политическими партиями и движениями, победившими на недавних парламентских выборах в стране, успешно завершен и новый кабмин готов принять власть. Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение со ссылкой на председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалу, которому президент республики Милош Земан поручил сформировать правительство.

"Мы готовы немедленно на правительственном уровне принять ответственность за Чехию", - привело ТВ слова Фиалы, который в среду встретится с Земаном.

Президент примет Фиалу, являющегося единственным кандидатом на пост премьер-министра, в Центральном военном госпитале в Праге. Земану будет представлен списочный состав членов сформированного правительства. Глава государства находится на лечении в госпитале с 10 октября. Ранее он говорил, что хотел бы встретиться с будущими министрами еще до их назначения.

Фиала выразил уверенность, что Земан не будет затягивать процесс назначения нового кабмина. Ранее во вторник член медицинского консилиума, наблюдающего за здоровьем президента, Томаш Зима заявил, что глава государства чувствует себя настолько хорошо, что сможет провести официальную церемонию назначения нового правительства в Пражском граде.