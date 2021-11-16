Президент Литвы призвал говорить с Лукашенко для разрешения миграционного кризиса

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС должны говорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для разрешения миграционного кризиса. Такое мнение высказал во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.

"Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину Александру Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель, - сказал он в эфире радио Би-би-си, фрагменты интервью приводит агентство BNS. - Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе".