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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Президент Литвы призвал говорить с Лукашенко для разрешения миграционного кризиса

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС должны говорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для разрешения миграционного кризиса. Такое мнение высказал во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.

"Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину Александру Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель, - сказал он в эфире радио Би-би-си, фрагменты интервью приводит агентство BNS. - Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитваНауседа, ГитанасСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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