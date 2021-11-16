В Ереване сообщили, что 12 военнослужащих попали в плен в ходе боев на восточной границе

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Интенсивные боевые действия между вооруженными силами Армении и Азербайджана на восточной границе продолжаются, 12 армянских военнослужащих попали в плен. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны Армении.

"Интенсивность боевых действий не снизилось. В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются. В плен попали 12 военнослужащих ВС Армении - семь контрактников, пять призывников", - отмечается в сообщении.

Как говорится в заявлении армянского военного ведомства, азербайджанские ВС используют артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.