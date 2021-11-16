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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Азербайджан считает Армению виновной в эскалации на границе

В МИД страны отметили "незаинтересованность Армении в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также делимитации границ с Азербайджаном"

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. МИД Азербайджана возложил на Армению вину в целенаправленной эскалации напряженности на границе. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство республики распространило во вторник.

"В последние дни наблюдается целенаправленное совершение провокаций с армянской стороны, - утверждается в заявлении МИД Азербайджана. - Незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, находящуюся под контролем российских миротворцев, и проведение там совещаний военного назначения, концентрация около 60 военнослужащих ВС Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, а также интенсивный обстрел армянскими военными позиций ВС Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах показывают, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию".

В заявлении также отмечается, что вышеуказанное "свидетельствует о незаинтересованности Армении в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также делимитации границ с Азербайджаном". "Подчеркиваем, что напряженность в регионе является очередной военно-политической провокацией Армении. Основная ответственность за это ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении", - говорится в заявлении.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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